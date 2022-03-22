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Президент Латвії відвідав Ризьку українську школу і дитсадок, у яких перебувають евакуйовані діти і вчителі з України

Нині школа прийняла 128 учнів та 7 дітей до дитячого садка, а також 7 педпрацівників.

Президент Латвії відвідав Ризьку українську школу і дитсадок, у яких перебувають евакуйовані діти і вчителі з України
Фото: Facebook/Посольство України в Латвії

Президент Латвії Егілс Левітс відвідав Ризьку Українську середню школу і дитячий садок, який діє при школі.

Про це повідомило посольство України в Латвії.

Левітс зустрівся з адміністрацією та вихованцями закладів.

"У своїй промові Глава Латвійської держави запевнив присутніх в незмінній та послідовній підтримці Латвією українського народу, надаючи сприяння у всіх сферах громадянам України, які прибули на територію Латвії", - повідомили в українському посольстві.

Посол України Олександр Міщенко подякував Егілсу Левітсу за допомогу нашій державі та її громадянам.

Так, наразі до Ризької Української середньої школи прийняли 128 учнів, переміщених із України через військову агресію Росії, а також 7 дітей - до дитячого садку. Вдалося працевлаштувати 7 педагогічних працівників.

Нагадаємо, 21 березня з українськими біженцями в Польщі зустрівся президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

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