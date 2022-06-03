2,4 млрд грн виділив Кабмін на відновлення критичної інфраструктури і першочергові ремонти в деокупованих областях

Для термінового відновлення критичної інфраструктури і проведення першочергових некапітальних ремонтів деокупованих областей Кабмін виділив 2,4 млрд. грн.

Про це на засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що ці кошти виділили упродовж двох місяців після звільнення окупованих росіянами територій.

"Київська та Чернігівська області отримала по 400 млн грн. Харківська та Сумська області по 250 млн грн. Місту Київ було виділено 200 млн грн, Житомирській області 100 млн грн, а Миколаївській 56 млн грн.", - сказав Шмигаль.

Він додав, що наразі триває перший етап відбудови.

"Завдання Уряду — щоб до осені більшість пошкоджених критичних об’єктів були відновлені. Щоб усі громадяни на деокупованих територіях були з водою, газом, світлом. Там, де це можливо, ми відремонтуємо школи, дитячі садочки та лікарні. У чотирьох повністю деокупованих областях у нас зараз готується відновлення 83-х лікарень, 59-ти дитячих садочків, 122-х шкіл", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, на початку квітня прем'єр повідомив, що для ліквідації наслідків воєнних дій 400 млн грн передбачили для Київської області. По 250 млн грн отримають Чернігівська та Сумська області. Ще 100 млн грн передбачено для Житомирщини.