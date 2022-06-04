Плутають із російською: із 6 червня Казахстан змінює офіційну назву своєї нафти, - Reuters

У Казахстані з 6 червня змінять назву експортної нафти, щоб уникнути санкційних ризиків, повідомляє Reuters.

Тепер вона звучатиме як Казахстанська експортна суміш сирої нафти (KEBCO). Це дозволить відокремити її від нафти російського походження, яку експортують через російські морські порти.

Нині Казахстан використовує російські морські порти, як транзитний маршрут для 20% свого експортного потоку нафти - близько 13,3 млн тонн у 2021 році. Нафта з Казахстану технічно не підпадає під санкції Заходу.

За словами трейдерів, казахстанські поставки неодноразово помилково бралися за російські бочки.

У компанії СНПС-Актобемунайгаз, яка здійснює транзит нафти через порти РФ, зазначили, що такий крок зроблено "у зв'язку з нещодавніми значними геополітичними змінами... і щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти".

У виданні зазначають, що російську експортну змішану сиру нафту (REBCO), яку відвантажують із західних портів держави, останнім часом стало важко розміщувати (особливо серед європейських покупців) через західні санкції та самосанкції з боку європейських компаній.

За словами джерел видання, казахстанські нафтовидобувники сподіваються також досягти більш високих цін на свою нафту та полегшити її продаж, якщо в документах буде чітко зазначено, що вона не з Росії.

Нагадаємо, набув чинності шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, у який входить часткове нафтове ембарго та відключення низки російських банків від системи SWIFT.