Роспропаганда готує населення РФ до "неочікуваної воєнної поразки", - Центр протидії дезінформації

Російські пропагандисти почали готувати населення країни-агресора до неочікуваної воєнної поразки.

Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

"Щоб змінити поширене уявлення про "військову непереможність росії" та применшити ганьбу від можливого програшу "могутньому противнику", війну обговорюють як збройне протистояння рф з усіма країнами ЄС та НАТО", - зазначили в ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації кажуть - у перші тижні війни роспропаганда говорила про "спецоперацію для денацифікації та демілітаризації". Під час провалу "бліцкригу" в РФ зайшла мова вже про "встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями".

Однак неспроможність росіян загарбати український Донбас, зазначили в ЦПД, призвела до зміни пропагандистської тактики.

Тепер в РФ розповідають населенню, що "Росія воює проти всього цивілізованого світу", має "обмежені можливості з матеріально-технічного забезпечення свого війська", та й "загалом ситуація, у якій опинилася росія, не є нормальною та з неї треба виходити".

"Офіційне визнання масштабів військових втрат змінювалося від повного замовчування до дозованих звітів з заниженими показниками. Якщо наприкінці березня міноборони рф визнавало загибель 1351 свого військового, то сьогодні російські пропагандисти запевняють: "Російські війська практично не несуть втрат через зміну тактики", - зауважили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, станом на 3 червня Збройні сили України знищили вже близько 30 950 російських окупантів.