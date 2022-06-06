ЗСУ відбили штурм окупантів на двох напрямках і не дають взяти під контроль дорогу Бахмут – Сєвєродонецьк, - Генштаб

На Слов’янському напрямку українські захисники успішно відбили штурм російських окупантів, що рухалися в бік населеного пункту Довгеньке.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

ЗСУ завдали російським окупантам втрат, тож ворог відійшов.

Збройні сили відбили також ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове на Лиманському напрямку.

Крім того, загарбники не можуть взяти під свій контроль дорогу Бахмут – Сєвєродонецьк: ЗСУ зводять нанівець усі зусилля окупантів. Тож росіяни зосередили зусилля над спробою встановити повний контроль над Сєвєродонецьком і блокують українські підрозділи в районі Лисичанська.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 6 червня така:

на Сіверському напрямку в Брянській області неподалік від державного кордону РФ розташовує артилерійські підрозділи.

в Брянській області неподалік від державного кордону РФ розташовує артилерійські підрозділи. на Слобожанському тривають бойові дії в прикордонних районах на північ від Харкова.

тривають бойові дії в прикордонних районах на північ від Харкова. на Харківському окупанти ведуть оборонні бої, щоб стримати просування підрозділів Сил оборони до кордону й утримати під контролем трасу Бєлгород – Куп’янськ. У районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак загарбники провели дистанційне мінування місцевості.

окупанти ведуть оборонні бої, щоб стримати просування підрозділів Сил оборони до кордону й утримати під контролем трасу Бєлгород – Куп’янськ. У районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак загарбники провели дистанційне мінування місцевості. на Донецькому на окремих полігонах зафіксовано бойове злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

на окремих полігонах зафіксовано бойове злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими. на Лиманському напрямку загарбники обстрілювали українські підрозділи з мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Також завдали ракетного удару по Миколаївці. Тривають бої в східній частині Сєвєродонецька.

напрямку загарбники обстрілювали українські підрозділи з мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Також завдали ракетного удару по Миколаївці. Тривають бої в східній частині Сєвєродонецька. на Бахмутському рашисти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдали також авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів. А з метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ загарбники використовують диверсійно-розвідувальні групи, які діють у районі Білогорівки.

рашисти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдали також авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів. А з метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ загарбники використовують диверсійно-розвідувальні групи, які діють у районі Білогорівки. на Новопавлівському та Запорізькому - без активних бойових дій. Росіяни здійснювали артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків. Також на Запорізькому напрямку РФ посилила угруповання своїх військ силами до батальйонної тактичної групи.

та - без активних бойових дій. Росіяни здійснювали артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків. Також на Запорізькому напрямку РФ посилила угруповання своїх військ силами до батальйонної тактичної групи. на Південнобузькому окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та здійснюють підготовку до активізації бойових дій.

Нагадаємо, біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області російські військові будуть понтонну переправу.

Сьогодні в Міноборони повідомили, що ЗСУ змусили відступити ДРГ на Павлівському напрямку і борються за Сєвєродонецьк.