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ЗСУ відбили штурм окупантів на двох напрямках і не дають взяти під контроль дорогу Бахмут – Сєвєродонецьк, - Генштаб

Тривають бої в східній частині Сєвєродонецька. 

ЗСУ відбили штурм окупантів на двох напрямках і не дають взяти під контроль дорогу Бахмут – Сєвєродонецьк, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Слов’янському напрямку українські захисники успішно відбили штурм російських окупантів, що рухалися в бік населеного пункту Довгеньке. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

ЗСУ завдали російським окупантам втрат, тож ворог відійшов.

Збройні сили відбили також ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове на Лиманському напрямку.

Крім того, загарбники не можуть взяти під свій контроль дорогу БахмутСєвєродонецьк: ЗСУ зводять нанівець усі зусилля окупантів. Тож росіяни зосередили зусилля над спробою встановити повний контроль над Сєвєродонецьком і блокують українські підрозділи в районі Лисичанська.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 6 червня така:

  • на Сіверському напрямку в Брянській області неподалік від державного кордону РФ розташовує артилерійські підрозділи.
  • на Слобожанському тривають бойові дії в прикордонних районах на північ від Харкова. 
  • на Харківському окупанти ведуть оборонні бої, щоб стримати просування підрозділів Сил оборони до кордону й утримати під контролем трасу Бєлгород – Куп’янськ. У районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак загарбники провели дистанційне мінування місцевості.
  • на Донецькому на окремих полігонах зафіксовано бойове злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими. 
  • на Лиманському напрямку загарбники обстрілювали українські підрозділи з мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Також завдали ракетного удару по Миколаївці. Тривають бої в східній частині Сєвєродонецька. 
  • на Бахмутському рашисти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдали також авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів. А з метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ загарбники використовують диверсійно-розвідувальні групи, які діють у районі Білогорівки.
  • на Новопавлівському та Запорізькому - без активних бойових дій. Росіяни здійснювали артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків. Також на Запорізькому напрямку РФ посилила угруповання своїх військ силами до батальйонної тактичної групи.
  • на Південнобузькому окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та здійснюють підготовку до активізації бойових дій.

Нагадаємо, біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області російські військові будуть понтонну переправу.

Сьогодні в Міноборони повідомили, що ЗСУ змусили відступити ДРГ на Павлівському напрямку і борються за Сєвєродонецьк.

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