Зеленська: близько 4 тисяч українських бібліотек – в окупації

На межах окупованих Росією українських територій розташовано чотири тисячі українських бібліотек.
Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.
“Росія хоче зруйнувати нашу культуру, знищуючи все, у що українські письменники вкладали душу. Вона руйнує її фізично”, – зазначила вона.
Наразі відомо про чотири повністю знищені публічні бібліотеки та понад 50 пошкоджених.
У найбільших бібліотеках Австрії, Латвії, Франції та Нідерландів з’явилися стенди з українськими книгами
Нагадаємо, в Україні створили раду для вилучення російських книжок з бібліотек. Російську і радянську літературу замінять на українськомовні книжки й книжки від українських видавництв.