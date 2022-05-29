Зеленська: близько 4 тисяч українських бібліотек – в окупації

Наразі відомо про чотири повністю знищені публічні бібліотеки.

На межах окупованих Росією українських територій розташовано чотири тисячі українських бібліотек.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

“Росія хоче зруйнувати нашу культуру, знищуючи все, у що українські письменники вкладали душу. Вона руйнує її фізично”, – зазначила вона.

Наразі відомо про чотири повністю знищені публічні бібліотеки та понад 50 пошкоджених.

Нагадаємо, в Україні створили раду для вилучення російських книжок з бібліотек. Російську і радянську літературу замінять на українськомовні книжки й книжки від українських видавництв.