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Зеленська: близько 4 тисяч українських бібліотек – в окупації

Наразі відомо про чотири повністю знищені публічні бібліотеки.

Зеленська: близько 4 тисяч українських бібліотек – в окупації
Пошкоджена бібліотека у Чернігові
Фото: Олександр Рудоманов

На межах окупованих Росією українських територій розташовано чотири тисячі українських бібліотек.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

“Росія хоче зруйнувати нашу культуру, знищуючи все, у що українські письменники вкладали душу. Вона руйнує її фізично”, – зазначила вона. 

Наразі відомо про чотири повністю знищені публічні бібліотеки та понад 50 пошкоджених.

Нагадаємо, в Україні створили раду для вилучення російських книжок з бібліотек. Російську і радянську літературу замінять на українськомовні книжки й книжки від українських видавництв.

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