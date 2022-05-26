“Відповідати на ракети сміхом”: “Charlie Hebdo” опублікував майже 20 робіт українських карикатуристів

"Малюнки демонструють гумор, який не хоче здаватися перед обличчям свавілля та терору”.

Французький сатиричний тижневик “Charlie Hebdo” опублікував близько 20 робіт українських карикатуристів.

Про це пише Le Figaro.

“Відповідати на ракети сміхом”: сатиричний тижневик Charlie Hebdo вшановує у середу, 25 травня, українських карикатуристів, які “продовжують робити свою роботу”, попри російське вторгнення, публікуючи “на знак солідарності” близько двадцяти їхніх карикатур”, – йдеться у публікації.

Серед них: російський ведмідь, який занурює лапу у вулик перед тим, як його пожирають бджоли, солдати, які ковзають на снаряді з гірки в дитячому садку і знаряддя тортур із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

“Підписані Юрієм Журавелем, Олегом Гуцолом або Олексієм Кустовський (псевдонім Кусто) ці малюнки, “очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед обличчям свавілля та терору”, – пояснює Charlie Hebdo у своїй заяві.

Майже всі роботи отримані з виставки, організованої в Одесі місцевою асоціацією карикатуристів.

Нагадаємо, Український інститут національної пам'яті у День сміху, 1 квітня, оприлюднив карикатуру, присвячену "подвигам" російської армії у Чорнобаївці.