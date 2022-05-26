Він рішуче розкритикував вторгення РФ в Україну.

Принц Уельський Чарльз приїхав до Румунії, аби підтримати українських біженців та на власні очі переконатися, яку допомогу їм надають.

Про це пише BBC.

Принц Чарльз відвідав центр неподалік Бухареста, який підтримує біженців, кількість яких постійно зростає.

Це перший візит високопоставленого члена королівської сім'ї до регіону з початку російського вторгнення в Україну і найближчий до конфлікту – за 150 миль від українського кордону.

Він зустрівся з українськими сім'ями, які приїхали за їжею та одягом.

Принц Чарльз, зокрема, рішуче висловився щодо війни, критикуючи “жорстоку агресію” проти України.

Зазначимо, за три місяці війни Україну залишило понад шість мільйонів людей. Тільки за останній тиждень кодон Румунії перетнуло ще 40 000 людей.