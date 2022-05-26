Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
ГоловнаСвіт

Принц Чарльз зустрівся у Румунії з українськими біженцями

Він рішуче розкритикував вторгення РФ в Україну.

Принц Чарльз зустрівся у Румунії з українськими біженцями
Фото: bbc.com

Принц Уельський Чарльз приїхав до Румунії, аби підтримати українських біженців та на власні очі переконатися, яку допомогу їм надають.

Про це пише BBC

Принц Чарльз відвідав центр неподалік Бухареста, який підтримує біженців, кількість яких постійно зростає.

Це перший візит високопоставленого члена королівської сім'ї до регіону з початку російського вторгнення в Україну і найближчий до конфлікту – за 150 миль від українського кордону.

Він зустрівся з українськими сім'ями, які приїхали за їжею та одягом.

Принц Чарльз, зокрема, рішуче висловився щодо війни, критикуючи “жорстоку агресію” проти України. 

Зазначимо, за три місяці війни Україну залишило понад шість мільйонів людей. Тільки за останній тиждень кодон Румунії перетнуло ще 40 000 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також