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Проти експрезидента Молдови Додона антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення

Прокурори проситимуть суд про арешт обвинуваченого на 30 діб.

Проти експрезидента Молдови Додона антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення
Фото: EPA/UPG

Молдовська антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення проти колишнього президента країни Ігоря Додона.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на прокуратуру.

Політик проходить за чотирма кримінальними статтями, включно з державною зрадою та корупцією.

Прокурори проситимуть суд про арешт обвинуваченого на 30 діб.

Нагадаємо, 24 травня Додона, після обшуків, зокрема у його помешканні, затримали на 72 години.

Слідчі дії проводяться в рамках так званої справи “кульок”. Вона стосується відео від 2019 року, на якому молдавський олігарх Влад Плахотнюк передав Додону пакет, в якому, ймовірно, були гроші. Генпрокуратура Молдови тоді вирішила не відкривати справу щодо Додона, оскільки не була впевнена в достовірності відео. Тепер же стало відомо, що суд скасував рішення про невідкриття кримінальної справи.

Додон був міністром економіки Молдови у 2006-2009 роках в урядах Василя Тарлєва та Зінаїди Гречаний. У 2016-2020 роках обіймав посаду президента.

У 2020 році Додон програв вибори президента Молдови Маї Санду, а у 2021 році його Партія соціалістів Республіки Молдова програла й вибори до парламенту.

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