Проти експрезидента Молдови Додона антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення

Прокурори проситимуть суд про арешт обвинуваченого на 30 діб.

Молдовська антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення проти колишнього президента країни Ігоря Додона.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на прокуратуру.

Політик проходить за чотирма кримінальними статтями, включно з державною зрадою та корупцією.

Прокурори проситимуть суд про арешт обвинуваченого на 30 діб.

Нагадаємо, 24 травня Додона, після обшуків, зокрема у його помешканні, затримали на 72 години.

Слідчі дії проводяться в рамках так званої справи “кульок”. Вона стосується відео від 2019 року, на якому молдавський олігарх Влад Плахотнюк передав Додону пакет, в якому, ймовірно, були гроші. Генпрокуратура Молдови тоді вирішила не відкривати справу щодо Додона, оскільки не була впевнена в достовірності відео. Тепер же стало відомо, що суд скасував рішення про невідкриття кримінальної справи.

Додон був міністром економіки Молдови у 2006-2009 роках в урядах Василя Тарлєва та Зінаїди Гречаний. У 2016-2020 роках обіймав посаду президента.

У 2020 році Додон програв вибори президента Молдови Маї Санду, а у 2021 році його Партія соціалістів Республіки Молдова програла й вибори до парламенту.