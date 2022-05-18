Санду закликала РФ вивести свої війська з Придністров'я

"Ми – нейтральна країна, але присутність російських військ порушує наш нейтралітет".

Росія має вивести свої війська з території Придністров'я, тому що присутність її солдатів порушує нейтралітет Молдови.

Про це президентка Молдови Мая Санду заявила під час виступу в Європейському парламенті.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови до війни, ми – нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет", – цитує Санду РБК-Україна.

Президентка Молдови також наголосила, що політичне керівництво намагається мирно вирішити придністровський конфлікт з урахуванням суверенітету та територіальної цілісності держави.

"Ми не хочемо дестабілізації, ми маємо бачення мирної реінтеграції країни", – наголосила Санду.

Нагадаємо, що на території невизнаного Придністров'я розквартировано обмежену групу російських військ (близько 1,6 тис. військовослужбовців), а на військових складах у селі Колбасна Рибницького району зберігають понад 20 тис. тонн боєприпасів.

Придністровська Молдавська Республіка проголосила свою незалежність 1990 року. При цьому жодна країна-член ООН не визнала ПМР суверенною державою. "Влада" республіки неодноразово просила Москву включити її до складу Росії. Наприклад, 2006 року в республіці пройшов референдум, на якому 97,2% місцевих жителів проголосували за приєднання до Росії, проте голосування було визнане легітимним лише Росією.

У 2018 році Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію, в якій міститься заклик вивести іноземні війська з території Молдови, але Росія до нього не дослухалася.