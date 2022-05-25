Міністр оборони Британії закликав РФ розблокувати експорт українського зерна і наголосив, що зняття санкцій не буде

"Це зерно для всіх, Лівія, Ємен, люди по всьому світу покладаються на це зерно, щоб прогодувати себе".

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес закликав Росію дозволити Україні експортувати зерно, щоб допомогти країнам, де дефіцит продовольства може спровокувати голод.

Про це повідомляє Reuters.

Воллес наголосив, що Росія "повинна робити правильні речі" і відкрити зерновий коридор з чорноморських портів України.

При цьому він відкинув ідею зняття санкцій і привітав пропозицію чорноморських країн, таких як Туреччина, супроводжувати українські зернові постачання.

"Це зерно для всіх, Лівія, Ємен, люди по всьому світу покладаються на це зерно, щоб прогодувати себе. Я закликаю Росію зробити правильні речі, в дусі людяності і випустити зерно України, припинити красти зерно. Не будемо говорити про санкції, давайте зробимо правильно", - сказав британський міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

За даними української розвідки, Росія може вивозити викрадене з України зерно через Середземне море до Сирії, а звідти контрабандою вантаж може постачатися до інших країн Близького Сходу.

У кінці квітня міністр аграрної політики Тарас Висоцький говорив про те, що Росія вкрала "кілька сотень тисяч тонн" зерна на тимчасово окупованих територіях України. За його даними, на окупованих територіях перебувало 1,5 млн тонн зерна. Він висловив побоювання, що більша частина цього зерна може бути вкрадена росіянами.