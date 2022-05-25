Україна не піде на Мінськ-3 і не збирається віддавати Росії південь і схід, - Подоляк

"Сьогодні певними політичними вустами нам пропонують нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт і здачу частини територій заради миру".

Україна не віддасть Росії південь і схід і не піде на Мінськ-3.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Так він відреагував на намагання деяких європейських політиків схилити українську сторону до заморожування конфлікту.

"Росія витрачає шалені ресурси, щоб довести світу головне: нібито росіяни мають право вбивати українців. І не отримувати за це повноцінного покарання. Саме тому проросійські лобісти в Європі починають потроху підіймати голову. Ще вчора в інформаційному порядку денному було виключно нафтове ембарго та російські воєнні злочини. Сьогодні певними політичними вустами нам пропонують нову адженду: припинення вогню, заморожений конфлікт і здачу частини територій заради миру", - сказав Подоляк.

За словами радника керівника ОПУ, ніхто не зацікавлений у тривалій війні між Україною та Росією та в продовольчій кризі.

"Але сьогодні найкоротший шлях до завершення війни – зброя, санкції та фінансова допомога Україні. Не може бути більшого удару в спину, ніж пропозиції віддати частину територій від тих, чиї цінності та кордони захищають українці, віддаючи життя. Чи, може, свобода й демократія вже не варті того, щоб заради них воювати?" - зауважив Подоляк.

Він наголосив, що Україна не буде брати участь в обговоренні здачі своїх територій Росії: "Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну..."

"Переговори стануть можливими лише тоді, коли сторони будуть готові домовлятися. Для цього Росії потрібно почати тверезо оцінювати ситуацію. Навряд чи заяви про поступки, збереження обличчя чи заморожування конфлікту цьому сприятимуть", - підкреслив радник глави Офісу Президента.

Подоляк також додав, що заморожування конфлікту не допоможе розв'язати проблему.

"Це війна, відкладена в часі. Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора, який виконає роботу над помилками, звільнить і заарештує генералів, а на їхнє місце поставить бойовиків з досвідом сьогоднішньої війни. Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3", - наголосив Подоляк.

Він зазначив, що 13 мільйонів українців, які перебувають за кордоном, не зможуть повернутися в рідні домівки. Європа не зможе довічно їх утримувати, а Україна не зможе відновити без них свою економіку. "Мільйони українців також опинилися під окупацією, і ми не дозволимо нікому торгувати їхньою долею, сидячи в затишному кріслі у країні, яка не воює", - підкреслив Подоляк.

"Україні давали від трьох днів до кількох тижнів. Українці ж захистили Київ, звільнили три області та завершують звільнення четвертої. Сьогодні ті самі люди пропонують нам подарувати Росії схід і південь. Дякую за пораду, але, мабуть, візьмемо допомогу зброєю", - додав радник глави ОПУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що Росія поки що не готова до дипломатії в питанні закінчення війни. Він наголосив, що питання залишається, з ким наша держава буде домовлятись – тобто з яким президентом Росії буде вести переговори Україна.

Умовою Зеленського до прямих перемовин з Путіним є те, що на столі має бути єдине питання - припинення війни.