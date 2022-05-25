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Київ готує план свого повоєнного відновлення, – Кличко

Деякі етапи почнуть упроваджувати ще під час дії воєнного стану. 

Київ готує план свого повоєнного відновлення, – Кличко
Віталій Кличко
Фото: fightnews.info

Київ буде мати план відновлення "на день після війни". Про це мер міста Віталій Кличко заявив за підсумками переговорів на Всесвітньому економічному форумі, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами очільника столиці, деякі проєкти відновлення інфраструктури, логістики і будівництва заплановані навіть на період воєнного стану. 

Водночас Кличко зауважив, що в Києва складнощі з доступом до власних коштів у Держказначействі через негаразди з виконанням державного бюджету.

"У нас гроші міста перебувають у казначействі, а в казначействі грошей немає. Тобто віртуально в нас гроші є, а реально – ні", – описав він ситуацію.

Мер столиці не виключає, що місто за прикладом уряду звернеться до випуску військових облігацій.

Нагадаємо, у столиці ворожими обстрілами пошкоджено понад 200 житлових будинків. Зазнали руйнувань 46 шкіл, 30 дитячих садочків і понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.

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