Київ готує план свого повоєнного відновлення, – Кличко

Київ буде мати план відновлення "на день після війни". Про це мер міста Віталій Кличко заявив за підсумками переговорів на Всесвітньому економічному форумі, пише "Інтерфакс-Україна".
За словами очільника столиці, деякі проєкти відновлення інфраструктури, логістики і будівництва заплановані навіть на період воєнного стану.
Водночас Кличко зауважив, що в Києва складнощі з доступом до власних коштів у Держказначействі через негаразди з виконанням державного бюджету.
"У нас гроші міста перебувають у казначействі, а в казначействі грошей немає. Тобто віртуально в нас гроші є, а реально – ні", – описав він ситуацію.
Мер столиці не виключає, що місто за прикладом уряду звернеться до випуску військових облігацій.
Нагадаємо, у столиці ворожими обстрілами пошкоджено понад 200 житлових будинків. Зазнали руйнувань 46 шкіл, 30 дитячих садочків і понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.