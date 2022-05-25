Київ готує план свого повоєнного відновлення, – Кличко

Деякі етапи почнуть упроваджувати ще під час дії воєнного стану.

Київ буде мати план відновлення "на день після війни". Про це мер міста Віталій Кличко заявив за підсумками переговорів на Всесвітньому економічному форумі, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами очільника столиці, деякі проєкти відновлення інфраструктури, логістики і будівництва заплановані навіть на період воєнного стану.

Водночас Кличко зауважив, що в Києва складнощі з доступом до власних коштів у Держказначействі через негаразди з виконанням державного бюджету.

"У нас гроші міста перебувають у казначействі, а в казначействі грошей немає. Тобто віртуально в нас гроші є, а реально – ні", – описав він ситуацію.

Мер столиці не виключає, що місто за прикладом уряду звернеться до випуску військових облігацій.