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У Дії запустили опитування щодо вільного володіння зброєю

Міністр внутрішніх справ вирішив поцікавитися думкою українців, щоб продовжити роботу над відповідним законопроєктом. 

У Дії запустили опитування щодо вільного володіння зброєю
Фото: Дія

У застосунку "Дія" запустили нове опитування щодо володіння зброєю. 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook пояснив, що це зроблено за дорученням міністра внутрішніх справ. 

"Нещодавно парламент проголосував у першому читанні за законопроєкт про обіг вогнепальної зброї. Але питання щодо того, як саме володіти нею, не вирішене. Для продовження роботи над законопроєктом міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вирішив запитати думку українців щодо цього питання", – написав він.

Опитування триватиме 7 днів. Узяти участь можуть тільки повнолітні громадяни.

Законопроєкт про дозвіл на цивільну вогнепальну зброю був схвалений у першому читанні парламентом за день до повномасштабного вторгнення Росії. Законопроєкт визначає питання субʼєктів, типів зброї, боєприпасів, варіантів релоаду зброї, питання Єдиного реєстру зброї і його ведення органами МВС. 

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