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​На території "Азовсталі" підірвалися двоє російських саперів

Розмінувальники отримали важкі поранення.

​На території "Азовсталі" підірвалися двоє російських саперів
Фото: EPA/UPG

Двоє саперів так званої "ДНР" підірвалася в Маріуполі під час розмінування території меткомбінату "Азовсталь". 

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

"Маріуполь. Відплата. Ще двоє саперів уже з так званої "ДНР" вчора підірвались в Азовсталі. Обидва важкі й наші з лікарні кажуть, без варіантів... Азовсталь продовжує битись навіть зараз", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, 24 травня під час розмінування Азовсталі підірвалися четверо російських саперів. 

До слова, з порту Маріуполя окупанти збираються вкрасти метал. Його вартість складає 170 млн доларів. 

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