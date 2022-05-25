​На території "Азовсталі" підірвалися двоє російських саперів

Двоє саперів так званої "ДНР" підірвалася в Маріуполі під час розмінування території меткомбінату "Азовсталь".

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Відплата. Ще двоє саперів уже з так званої "ДНР" вчора підірвались в Азовсталі. Обидва важкі й наші з лікарні кажуть, без варіантів... Азовсталь продовжує битись навіть зараз", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, 24 травня під час розмінування Азовсталі підірвалися четверо російських саперів.

До слова, з порту Маріуполя окупанти збираються вкрасти метал. Його вартість складає 170 млн доларів.