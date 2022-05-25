Військові РФ вдарили ракетами по Краматорську

Інформації про руйнування наразі немає.

Окупанти здійснили авіаракетний удар по Краматорську Донецької області, обійшлося без жертв.

Про це повідомив у Facebook міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору. Без жертв", – йдеться в повідомленні.

Мер Краматорська звернувся до мешканців міста з проханням поки не повертатися додому.

"Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог усе ближче. Небезпека не десь там, а в нас – поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було. Бережіть себе", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали авіаудару та артилерійських обстрілів по Сумщині.

Вранці війська РФ випустили чотири ракети по Запоріжжю. Унаслідок обстрілів пошкоджено 62 будинки, одна людина загинула, троє поранених.

Також ворог тричі поцілив ракетами по Кривому Рогу, є серйозні руйнування.