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Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24

У Чехії та Словаччині ремонтують військову техніку ЗСУ.

Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Гелікоптер Мі-24
Фото: flightglobal.com

Чеська Республіка передала Збройним силам України ударні гелікоптери. Окрім того, чеські і словацькі компанії оборонної промисловості ремонтують десятки одиниць бронетехніки з України, які після відновлення повернуться у стрій. 

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на Пентагон. 

За інформацією видання, українська сторона отримала бойові гелікоптери Мі-24 радянського виробництва, які були відправлені в Україну внаслідок спільних зусиль союзників з повернення під контроль повітряного простору.

Крім того, Чехія і Словаччина прийняли кілька ешелонів з бронетехнікою з України для відновлення й повернення в стрій.

Міністр оборони США Ллойд Остін подякував чехам за їхній внесок у боротьбу України. 

Нагадаємо, 17 травня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та перший віцепрем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан провели онлайн-зустріч. Вони обговорили питання допомоги Україні в гуманітарному розмінуванні, питання вимушених переселенців і відбудови країни після війни.

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