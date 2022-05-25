Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24

Чеська Республіка передала Збройним силам України ударні гелікоптери. Окрім того, чеські і словацькі компанії оборонної промисловості ремонтують десятки одиниць бронетехніки з України, які після відновлення повернуться у стрій.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на Пентагон.
За інформацією видання, українська сторона отримала бойові гелікоптери Мі-24 радянського виробництва, які були відправлені в Україну внаслідок спільних зусиль союзників з повернення під контроль повітряного простору.
Крім того, Чехія і Словаччина прийняли кілька ешелонів з бронетехнікою з України для відновлення й повернення в стрій.
Міністр оборони США Ллойд Остін подякував чехам за їхній внесок у боротьбу України.
Нагадаємо, 17 травня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та перший віцепрем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан провели онлайн-зустріч. Вони обговорили питання допомоги Україні в гуманітарному розмінуванні, питання вимушених переселенців і відбудови країни після війни.