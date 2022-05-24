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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після потрапляння російського снаряду в торгівельний заклад на Харківщині

Пожежа виникла після потрапляння російського снаряду.

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після потрапляння російського снаряду в торгівельний заклад на Харківщині
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Україні

Сьогодні вранці, 24 травня, в результаті потрапляння ворожого снаряду, спалахнув один із торговельних закладів на території Дергачівської громади у Харківській області. 

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в Україні. 

Полум'я охопило площу біля 1000 кв.м, для ліквідації наслідків російської атаки було задіяно 7 пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах та аварійно-рятувальний автомобіль.

 

Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось повністю ліквідувати о 19:20.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Україні

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Україні

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Україні

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Україні

Як раніше повідомлялось, 24 травня Слов'янськ Донецької області вкотре зазнав ворожих обстрілів.

Нагадаємо, на Луганщині на одній із шахт у Лисичанську рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій локалізували займання вугілля на закритому складі.

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