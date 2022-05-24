Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило та Вселенський патріарх Варфоломій під час богослужіння у Храмі Христа Спасителя в Моск

Предстоятель ПЦУ Епіфаній звернеться до Вселенського Патріарха та предстоятелів помісних церков з проханням притягнути Кирила (Гундяєва) до канонічної відповідальності та позбавлення його патріаршого престолу.

Таке рішення ухвалили на Архієрейському соборі ПЦУ 24 травня.

"Просити Предстоятеля звернутися до Вселенського Патріарха та Предстоятелів Помісних Церков щодо притягнення Російського патріарха Кирила до канонічної відповідальності та позбавлення його Патріаршого престолу за поширення єретичного етнофілетичного вчення на основі ідеології "русского міра", надання «благословення» російськім військам на війну в Україні, яка продовжує спричиняти руйнування та численні жертви", - йдеться в тексті постанови собору.

Також російському патріарху закидають провокування схизми (розколу) в православній церкві через створення на території Олександрійського патріархату "єпархій РПЦ".

Також на соборі вирішили підтримати припинення поминання в диптиху (офіційному списку помісних православних церков, викладеному в історичному порядку честі, починаючи з Константинопольської, який читають під час літургії) імені очільника Московського патріархату через його схвалення "російської агресії проти України, а також пропагуванням ідеології "русского міра", яка підпадає під визначання єресі етнофілетизму.

Нагадаємо, у квітні Предстоятель ПЦУ заявив, що "Кирило Гундяєв уже зробив свій вибір на користь справ антихриста".

Тим часом від початку війни в Україні до ПЦУ перейшло понад 400 громад УПЦ МП.