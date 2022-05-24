ЗСУ залишили Світлодарськ, щоб уникнути оточення та великих втрат, – МВС

Не виключені ще кілька відступів для вирівнювання фронту.

Українські військові відступають з населених пунктів, щоб уникнути оточення або великих втрат. З цієї причини ЗСУ залишили місто Світлодарськ і селище Миронівський у Донецької Області.

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"Ми не тримаємося за конкретні населені пункти, а прагнемо наносити ворогу максимальних втрат зі збереженням наших сил. Це означає, що іноді доводиться відступати від рубежів, які не носять стратегічний характер, з метою уникнення оточення або значних втрат. Тому ніякої зради в цьому немає", – наголосив він.

За словами Андрусіва, саме такий відступ відбувся зі Світлодарська та Миронівського.

"Також можливо буде ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради. Ситуація важка, але не критична. Наших сил сьогодні достатньо", – підсумував він.

Нагадаємо, зранку 24 травня російські окупанти зайняли місто Світлодарськ Донецької області. Наразі вулицями ходять озброєні загарбники і перевіряють документи в місцевих жителів.

Учора окупанти захопили сусіднє селище Миронівський.