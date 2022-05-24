​Сєвєродонецьк повністю під контролем української влади, – Гайдай

Станом на 24 травня Сєвєродонецьк Луганської області перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це в ефірі телемарафону #UAразом повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сєвєродонецьк повністю під контролем української влади. Збройні сили тримають оборону. Єдине – дуже важко. Ми так розуміємо, що просто всі сили зараз кинули росіяни для того, щоб або захопити Сєвєродонецьк, або взяти в облогу всю частину Луганської області, яка підконтрольна Україні", – заявив Гайдай.

За його словами, боїв безпосередньо в місті Сєвєродонецьк нема. Бої є на околицях, тому що ворогу іноді вдається досягнути певного успіху на певних напрямках, саме в селах-сателітах поблизу Сєвєродонецька.

Сергій Гайдай додав, що кількість обстрілів Сєвєродонецька збільшилася в декілька разів.

"Десь вони (окупанти. – Ред.) можуть мати успіх, але хлопці наші дуже мотивовані, вони там тримаються, зброя є. Сьогодні рівно три місяці, як ми тримаємо оборону, і сьогодні рівно три місяці вони не можуть пройти навіть невеличку частину Луганської області. Ми будемо її тримати стільки, скільки буде потрібно", – заявив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, за даними Сергія Гайдая, у Луганській області Росія виставила 25 батальйонно-тактичних груп, у кожній з яких – до 500 осіб.