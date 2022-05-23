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Росія кинула на захоплення Луганської області 25 БТГ, - керівник ОВА

Окупанти обстрілюють область з усіх видів зброї.

Росія кинула на захоплення Луганської області 25 БТГ, - керівник ОВА
Скріншот відео
Фото: Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

На Луганщину Росія виставила 25 батальйонно-тактичних груп, у кожній з яких до 500 осіб.

Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"От і порахуйте, яка кількість солдат кинута в нас тут для того, щоб обрізати область або захопити місто Сєвєродонецьк", - сказав Гайдай.

За його словами, загарбники цілодобово обстрілюють місто з "усього, що тільки є". 

"І авіаудари, наносять удари по Азоту, там де цивільні в бомбохсховищі. Всі житлові будинки розстрілюються. Я вже казав, що вони просто виїжджають на танках і прямою наводкою відстрілюють всі снаряди, які є, по найближчому 9- чи 5-поверховому будинку", - додав очільник Луганщини.

Гайдай повідомив, що в Тошківці ЗСУ тримають лінію оборони, вигнавши звідси окупантів.

Нагадаємо, нині в Генштабі повідомили, що окупаційні війська вкотре намагалися прорвати оборону українських військ на Донецькому напрямку, щоб оточити і вийти на адміністративні кордони Луганської області.

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