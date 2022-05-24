Кабмін спростив закордонним усиновлювачам процедуру передання дитини, - Мінсоцполітики

Тепер при передачі може бути присутній представник консульської установи України.

В Кабміні спростили механізм передачі дитини, яку тимчасово евакуювали на територію іншої держави, закордонним усиновлювачам.

Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

"Наразі із різних закладів вже евакуйовано понад 6 тис. дітей, з яких понад 3,7 тис. дітей – за межі України, в складі сімейних форм виховання евакуйовано понад 4 тис. дітей, з них понад 3 тис. дітей за межі України. Серед них є діти, рішення про усиновлення яких вже прийнято судом... Упродовж двох-трьох тижнів наберуть законної сили судові рішення відносно ще 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених громадянами США та Італії", - розповіли в міністерстві.

Раніше при передачі дитини обов'язковою була присутність представника служби у справах дітей. Через воєнний стан цю вимогу змінили. Тепер передавати усиновлених зможе представник консульської установи України.