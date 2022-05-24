У МВС розповіли про зміни в підготовці й перепідготовці водіїв

Із 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.
Про це повідомили в пресслужбі Головного сервісного центру МВС.
"З 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Щоб отримати посвідчення водія кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків", - зазначили у відомстві.
Серед них:
- пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);
- скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
- вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;
- скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;
- у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.
"Також через 2 місяці буде можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів", - долали в головному сервісному центрі.
Серед нововведень - водії, в яких закінчився термін позбавлення права керування з 24 травня можуть отримати своє посвідчення та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше це доводилося робити тільки за місцем реєстрації.
Нагадаємо, днями в МВС розповіли, що відтепер скласти іспити, щоб отримати водійське посвідчення, можна в будь-якому центрі на території України, незважаючи на те, де ви проходили навчання.
Також міністерство спільно з депутатами розробили законопроєкт, яким хочуть запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв.