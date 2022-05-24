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У МВС розповіли про зміни в підготовці й перепідготовці водіїв

З 24 травня водії, в яких закінчився термін позбавлення права керування, можуть отримати своє посвідчення та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС.

У МВС розповіли про зміни в підготовці й перепідготовці водіїв
Фото: Патрульна поліція

Із 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Про це повідомили в пресслужбі Головного сервісного центру МВС.

"З 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Щоб отримати посвідчення водія кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків", - зазначили у відомстві.

Серед них:

  • пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);
  • скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
  • вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;
  • скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;
  • у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

"Також через 2 місяці буде можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів", - долали в головному сервісному центрі.

Серед нововведень - водії, в яких закінчився термін позбавлення права керування з 24 травня можуть отримати своє посвідчення та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше це доводилося робити тільки за місцем реєстрації.

Нагадаємо, днями в МВС розповіли, що відтепер скласти іспити, щоб отримати водійське посвідчення, можна в будь-якому центрі на території України, незважаючи на те, де ви проходили навчання.

Також міністерство спільно з депутатами розробили законопроєкт, яким хочуть запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв.

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