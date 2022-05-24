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Засудженого до довічного ув'язнення військового РФ Шишимаріна можуть обміняти, – Венедіктова

Обмін може відбутися після вироків судів.

Засудженого до довічного ув'язнення військового РФ Шишимаріна можуть обміняти, – Венедіктова
Фото: facebook/Ірина Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова допускає можливість обміну російського військового Вадима Шишимаріна, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство мирного українця.

Про це генпрокурорка заявила в ефірі телемарафону #UArazom.

“У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Я тоді казала, що його можуть обміняти після вироків судів. Так, технічно це можливо”, – сказала Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що не хоче “заходити в процеси обміну, тому що це уже політика і дипломатія”.

Нагадаємо, учора Соломʼянський райсуд Києва засудив Шишимаріна до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством мирного українця Олександра Шепілова.

Окупант має право подати апеляцію протягом 30 днів.

Шишимарін – командир відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Він став першим російським військовим, який постав перед судом за злочини, повʼязані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

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