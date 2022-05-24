Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках
ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках
Михайло Макарук: «Російська Федерація повинна перестати існувати в нинішньому вигляді»
Михайло Макарук: «Російська Федерація повинна перестати існувати в нинішньому вигляді»
Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни
Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни
РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
Війна. Гра у хованки
Війна. Гра у хованки
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоПодії

Прийдіть і спробуйте заарештувати, - очільник Одещини відреагував на рішення російського суду про свій арешт

"Досить ганьбити себе ще більше! Ваші дитячі спроби когось налякати викликають лише сміх", - заявив Марченко.

Прийдіть і спробуйте заарештувати, - очільник Одещини відреагував на рішення російського суду про свій арешт
Фото: скріншот відео

Басманний районний суд Москви заочно арештував керівника Одеської ОВА Максима Марченка та оголосив у розшук.

Про це Марченко розповів у своєму Telegram.

"Не розумію, чого мене шукати. Я нікуди не дівся і не збираюся. Прийдіть і спробуйте заарештувати. Але попереджаю - я буду чинити опір", - сказав очільник Одеської області.

Він додав, що "така увага з боку окупантів - це чудова ознака, що ми працюємо ефективно і робимо їм нерви". 

"Врешті решт досить ганьбити себе ще більше! Ваші дитячі спроби когось налякати викликають лише сміх. А ваша так звана друга армія і так достатньо зганьбила себе на весь світ. Слава Україні!", - наголосив Марченко.

Нагадаємо, у березні в окупованому Сімферополі суд призначив 35 тисяч рублів штрафу жінці за картонну табличку з написом "Ні війні".

У квітні українському політв'язню Дмитрові Штиблікову російський суд дав 19 років і 6 місяців тюрми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також