Канада передасть Україні найбільшу одноразову допомогу - 20 тисяч артснарядів для гаубиць

Канада передасть Україні 20 тисяч артилерійських снарядів до гаубиць, повідомляє CBC.
Вартість такої військової допомоги становить 98 млн дол. Це найбільша одноразова військова допомога Канади нашій державі. Вона входить у 500 млн. дол. допомоги, закладеної у канадському держбюджеті на цей рік.
"Повномасштабне, незаконне та безсовісне вторгнення Путіна в Україну не може бути допущене і не буде успішним... За допомогою військової допомоги, економічної допомоги, гуманітарної допомоги та сильної політичної підтримки на міжнародних форумах Канада й надалі підтримуватиме Україну", - наголосила міністр оборони Аніта Ананд.
За словами Ананд, снаряди сумісні із відносно новими гаубицями М-777, які Канада передала Україні.
Нагадаємо, днями очільниця міністерства фінансів Канади Христя Фріланд повідомила, що її держава виділить Україні ще 250 мільйонів канадських доларів (близько $210 млн) позики.
На початку травня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про підготовку нової військової і гуманітарної допомоги Україні.