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Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан

"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей", - заявив Орбан.

Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Фото: скріншот відео

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про введення в Угорщині надзвичайного стану через війну в Україні, повідомляє Hirado.

У своєму відеозверненні на Facebook Орбан заявив, що "влада, яка нині прийняла присягу, негайно приступила до роботи. Ми не втрачали ні хвилини, тому що по сусідству йде війна. Війна, кінця якій ніхто не бачить".

"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції в Брюсселі призвели до величезного економічного потрясіння і різкого зростання цін", – сказав угорський прем'єр.

Цей надзвичайний стан, як і той, який ввели під  час пандемії коронавірусу, на думку Орбана, дозволить владі негайно відреагувати  і захистити державу та угорські родини всіма можливими засобами.

Надзвичайний стан вводять нині з опівночі, 25 травня. Орбан пообіцяв, що "завтра триматиму вас в курсі наших перших рішень".

Нагадаємо, очільники МЗС країн Євросоюзу не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії через Угорщину.

Днями в Європарламенті закликали запровадити нафтове ембарго проти РФ, попри Угорщину.

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