Прокуратура підозрює киянина в підтримці агресії РФ

Також чоловік підозрюється у тому, що пропагував розстріл полонених українців.

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю столиці, який адміністрував аккаунти в соцмережі «Однокласники» та декількох проросійських телеграм-каналах. Чоловік розміщував публікації, у яких виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Як повідомили в прокуратурі, підозрюваний, котрий раніше був військовим, вів переписку з колишніми колегами з окупованих територій.

Чоловік стверджував, що полонених українців потрібно розстрілювати та вважав за необхідне висадку ворожого десанту в Києві для окупації столиці.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру блогеру-мільйоннику в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Як раніше повідомлялось, СБУ припинила в Києві діяльність проросійського адміністратора мережі антиукраїнських інформаційних ресурсів. РФ використовувала їх для ведення гібридної війни проти України.