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Прокуратура підозрює киянина в підтримці агресії РФ

Також чоловік підозрюється у тому, що пропагував розстріл полонених українців.

Прокуратура підозрює киянина в підтримці агресії РФ
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю столиці, який адміністрував аккаунти в соцмережі «Однокласники» та декількох проросійських телеграм-каналах. Чоловік розміщував публікації, у яких виправдовував збройну агресію РФ проти України. 

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Як повідомили в прокуратурі, підозрюваний, котрий раніше був військовим, вів переписку з колишніми колегами з окупованих територій. 

Чоловік стверджував, що полонених українців потрібно розстрілювати та вважав за необхідне висадку ворожого десанту в Києві для окупації столиці.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру блогеру-мільйоннику в поширенні інформації, яка містить виправдовування збройної агресії Росії проти України. 

Як раніше повідомлялось, СБУ припинила в Києві діяльність проросійського адміністратора мережі антиукраїнських інформаційних ресурсів. РФ використовувала їх для ведення гібридної війни проти України.

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