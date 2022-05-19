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СБУ викрила в Києві чергового проросійського пропагандиста

Чоловік сподівався на прихід “нової влади”.

СБУ викрила в Києві чергового проросійського пропагандиста
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ припинила в Києві діяльність проросійського адміністратора мережі антиукраїнських інформаційних ресурсів. РФ використовувала їх для ведення гібридної війни проти України.

Про це повідомило ГУ СБУ в Києві та Київській області.

“Досудовим слідством встановлено, що для реалізації своїх протиправних дій посібник окупантів створив мережу акаунтів у соціальних мережах та месенджерах. Загальна аудиторія їх налічувала понад 350 тисяч користувачів”, - повідомили в СБУ.

Він розміщував матеріали, у яких виправдовував збройну агресію РФ проти України, прославляв російські окупаційні війська та звинувачував країни-партнери в розповсюджені фейків про події в нашій державі.

Крім того співробітники спецслужби виявили в месенджерах затриманого переписку з громадянами РФ, де той підтримував російську агресію та сподівався на встановлення в Києві «нової влади». 

“Тут террор и репрессии, атакуют все русское”, - скаржився куратору з РФ поплічник окупантів. 

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника в Солом’янському районі Києва правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, з яких здійснювалось адміністрування пропагандистських мереж.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч.2 ст. 436-2  (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників)  Кримінального кодексу України. 

На нього може чекати позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, СБУ затримала брата колишнього нардепа Олега Царьова на спробі організувати диверсії в Дніпропетровській області

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині СБУ повідомила про підозру місцевому журналісту за активну співпрацю з російськими окупантами.

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