Деморалізована росармія у багатьох випадках безуспішно атакує ЗСУ і зазнає втрат, - Генштаб

На деяких напрямках російська армія робить безуспішні атаки й наступи на позиції ЗСУ та зазнає втрат.
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.
До прикладу, на Слобожанському напрямку в окремих районах росіяни намагалися проводити безуспішні контратаки, щоб відновити втрачені позиції.
В районі Сєверодонецька загарбники вели штурмові дії, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції. При наступі в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року - Розівка) Ясинуватського району та намаганні покращити своє тактичне положення в районах Пилипчатиного, Дружби і Трипілля успіху теж не мали.
На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії росармія вела штурмові дії в районі Новобахмутівки. Та зазнала невдачі, втрат і відступила.
Не увінчався успіхом наступ росіян і на Курахівському напрямку. Тут противник за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем намагався просунутися в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка.
Ситуація на інших напрямках така:
- на Донецькому Росія зосередила основні зусилля, застосовує авіацію, артилерію та міномети веде наступальні та штурмові дії.
- на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території Білорусі.
- на Сіверському загарбники продовжують обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою уточнення положення українських підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА.
- також окупанти обстріляли із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.
- на Слобожанському напрямку тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Росармія веде посилену повітряну розвідку.
- на Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.
- на Лиманському напрямку загарбники наступальні дії не проводили; обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.
- на Південнобузькому теж не було активних бойових дій. Тут Росія посилила свої угруповання підрозділами радіоелектронної боротьби.
- у Бессарабському операційному районі на території Придністровського регіону Молдови обстановка змін не зазнала.
- в акваторії Чорного та Азовського морів корабельні російські кораблі продовжують виконувати завдання ізоляції районів бойових дій, вести розвідку і підтримувати дії наземного угруповання росармії та блокують цивільне судноплавство.
"На тимчасово захоплених територіях України ворог продовжує здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, порушує права та свободи мирних жителів, забороняє вільне пересування та переміщення на територію підконтрольну уряду України", - наголосили в командуванні ЗСУ.
За інформацією Генштабу, особовий склад росармії деморалізований, а вороже командуванням обіцяні виплати солдатам за участь у бойових діях не здійснює. Також окупанти продовжують зазнавати значних втрат у боях із Силами оборони України. Зафіксовано випадки дезертирства окремих підрозділів російських військ.
Нагадаємо, внаслідок нинішніх ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, вже загинуло 12 жителів., понад чотири десятки отримали поранення.
Тим часом ЗСУ з 5 травня звільнили вже 23 населені пункти на Харківщині.