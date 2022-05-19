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Деморалізована росармія у багатьох випадках безуспішно атакує ЗСУ і зазнає втрат, - Генштаб

Зафіксовано випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ.

Деморалізована росармія у багатьох випадках безуспішно атакує ЗСУ і зазнає втрат, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На деяких напрямках російська армія робить безуспішні атаки й наступи на позиції ЗСУ та зазнає втрат.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

До прикладу, на Слобожанському напрямку в окремих районах росіяни намагалися проводити безуспішні контратаки, щоб відновити втрачені позиції. 

В районі Сєверодонецька загарбники вели штурмові дії, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції. При наступі в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року - Розівка) Ясинуватського району та намаганні покращити своє тактичне положення в районах Пилипчатиного, Дружби і Трипілля успіху теж не мали.

На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії росармія вела штурмові дії в районі Новобахмутівки. Та зазнала невдачі, втрат і відступила.

Не увінчався успіхом наступ росіян і на Курахівському напрямку. Тут противник за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем намагався просунутися в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка.

Ситуація на інших напрямках така:

  • на Донецькому Росія зосередила основні зусилля, застосовує авіацію, артилерію та міномети веде наступальні та штурмові дії.
  • на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території Білорусі.
  • на Сіверському загарбники продовжують обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою уточнення положення українських підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА.
  • також окупанти обстріляли із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.
  • на Слобожанському напрямку тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Росармія веде посилену повітряну розвідку.
  • на Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.
  • на Лиманському напрямку загарбники наступальні дії не проводили; обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.
  • на Південнобузькому теж не було активних бойових дій. Тут Росія посилила свої угруповання підрозділами радіоелектронної боротьби.
  • у Бессарабському операційному районі на території Придністровського регіону Молдови обстановка змін не зазнала.
  • в акваторії Чорного та Азовського морів корабельні російські кораблі продовжують виконувати завдання ізоляції районів бойових дій, вести розвідку і підтримувати дії наземного угруповання росармії та блокують цивільне судноплавство.

"На тимчасово захоплених територіях України ворог продовжує здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, порушує права та свободи мирних жителів, забороняє вільне пересування та переміщення на територію підконтрольну уряду України", - наголосили в командуванні ЗСУ.

За інформацією Генштабу, особовий склад росармії деморалізований, а вороже командуванням обіцяні виплати солдатам за участь у бойових діях не здійснює. Також окупанти продовжують зазнавати значних втрат у боях із Силами оборони України. Зафіксовано випадки дезертирства окремих підрозділів російських військ.

Нагадаємо, внаслідок нинішніх ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, вже загинуло 12 жителів., понад чотири десятки отримали поранення.

Тим часом ЗСУ з 5 травня звільнили вже 23 населені пункти на Харківщині.

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