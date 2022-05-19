Деморалізована росармія у багатьох випадках безуспішно атакує ЗСУ і зазнає втрат, - Генштаб

На деяких напрямках російська армія робить безуспішні атаки й наступи на позиції ЗСУ та зазнає втрат.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

До прикладу, на Слобожанському напрямку в окремих районах росіяни намагалися проводити безуспішні контратаки, щоб відновити втрачені позиції.

В районі Сєверодонецька загарбники вели штурмові дії, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції. При наступі в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року - Розівка) Ясинуватського району та намаганні покращити своє тактичне положення в районах Пилипчатиного, Дружби і Трипілля успіху теж не мали.

На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії росармія вела штурмові дії в районі Новобахмутівки. Та зазнала невдачі, втрат і відступила.

Не увінчався успіхом наступ росіян і на Курахівському напрямку. Тут противник за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем намагався просунутися в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка.

Ситуація на інших напрямках така:

на Донецькому Росія зосередила основні зусилля, застосовує авіацію, артилерію та міномети веде наступальні та штурмові дії.

Росія зосередила основні зусилля, застосовує авіацію, артилерію та міномети веде наступальні та штурмові дії. на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території Білорусі.

- без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території Білорусі. на Сіверському загарбники продовжують обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою уточнення положення українських підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА.

загарбники продовжують обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою уточнення положення українських підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА. також окупанти обстріляли із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

на Слобожанському напрямку тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Росармія веде посилену повітряну розвідку.

тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Росармія веде посилену повітряну розвідку. на Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне. на Лиманському напрямку загарбники наступальні дії не проводили; обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.

загарбники наступальні дії не проводили; обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман. на Південнобузькому теж не було активних бойових дій. Тут Росія посилила свої угруповання підрозділами радіоелектронної боротьби.

теж не було активних бойових дій. Тут Росія посилила свої угруповання підрозділами радіоелектронної боротьби. у Бессарабському операційному районі на території Придністровського регіону Молдови обстановка змін не зазнала.

на території Придністровського регіону Молдови обстановка змін не зазнала. в акваторії Чорного та Азовського морів корабельні російські кораблі продовжують виконувати завдання ізоляції районів бойових дій, вести розвідку і підтримувати дії наземного угруповання росармії та блокують цивільне судноплавство.

"На тимчасово захоплених територіях України ворог продовжує здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, порушує права та свободи мирних жителів, забороняє вільне пересування та переміщення на територію підконтрольну уряду України", - наголосили в командуванні ЗСУ.

За інформацією Генштабу, особовий склад росармії деморалізований, а вороже командуванням обіцяні виплати солдатам за участь у бойових діях не здійснює. Також окупанти продовжують зазнавати значних втрат у боях із Силами оборони України. Зафіксовано випадки дезертирства окремих підрозділів російських військ.

Нагадаємо, внаслідок нинішніх ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, вже загинуло 12 жителів., понад чотири десятки отримали поранення.

Тим часом ЗСУ з 5 травня звільнили вже 23 населені пункти на Харківщині.