Британія передасть Україні протикорабельні ракети, дрони та артилерію для ЗСУ

Велика Британія надасть Україні ще 1,3 мільярда фунтів стерлінгів у вигляді військової підтримки та допомоги.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Сьогодні Борис Джонсон та Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої вони обговорити низку питань, зокрема військову підтримку та глобальну продовольчу безпеку.

Також Джонсон висловив захоплення відважними захисниками Маріуполя та закликав Росію гідно та поважно ставитися до будь-яких військовополонених.

Британський прем'єр заявив про надання Україні додатково 1,3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги й заявив про підтримку оборони, включаючи артилерію великої дальності, ракети "берег-корабль" і безпілотні дрони.

Джонсон і Зеленський домовилися активізувати роботу з союзниками, включаючи США, Францію та Німеччину, для визначення довгострокової архітектури безпеки для України. Вони також розглянули варіанти відкриття важливих морських і наземних шляхів постачання українського зерна.

Прем’єр привітав Зеленського з нагоди Дня вишиванки та підтвердив непохитну солідарність Сполученого Королівства з народом України.

Нагадаємо, раніше The Guardian і Reuters повідомили, що Великобританія пообіцяла Україні надати нової військової допомоги на $1,3 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд). Ця сума майже вдвічі перевищує попередні витрати на Україну.

Кошти на допомогу Україні візьмуть із резерву, створеного на випадок надзвичайних ситуацій.