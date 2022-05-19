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ЄС виділить кошти на реконструкцію 2 українських пунктів пропуску, - ДМС

Це розвантажить наявні пункти та пришвидшить вантажний і товарний потік на західному кордоні України.

ЄС виділить кошти на реконструкцію 2 українських пунктів пропуску, - ДМС
Фото: Пресслужба Чернівецької ОДА

Європейський Союз виділить кошти для реконструкції пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ".

Про це повідомили в Державній митні службі.

У ДМС кажуть - фінансування буде направлене на відкриття двох пунктів пропуску  з українського боку та розбудову інфраструктури для вантажівок.

З цього приводу 19 травня в пункті пропуску "Порубне-Сірет" відбулась робоча зустріч української та румунської делегацій.

У заході взяли участь очільники митних служб України та Румунії В'ячеслав Демченко та Богдан Мігей, а також перший заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков, Президент Сучавської повітової ради Георге Флутур і голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук.

"Учасники зустрічі відзначили, що відкриття нових пунктів пропуску розвантажить уже наявні та пришвидшить вантажний і товарний потік на західному кордоні нашої країни", - наголосили в митній службі.

Нагадаємо, днями ЄС запровадив для України так звані "коридори солідарності".

На початку травня очільник КМУ Денис Шмигаль запропонував створити на кордоні з Польщею зелені коридори для експорту зерна.

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