Очільники українського та польського урядів обговорили можливості збільшення експорту з України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував створити на кордоні з Польщею зелені коридори для експорту зерна.

Про це йшлося під час зустрічі керівника українського уряду з його польським колегою Матеушем Моравецьким.

Так, сторони обговорили можливості збільшення експорту з України.

“Блокування Росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Запропонував створити зелені коридори на нашому спільному кордоні для експорту зерна”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо,через розвʼязану Росією війну сьогодні перекрито всі українські порти, заблоковано для експорту нашої харчової продукції та металургії морський шлях.

У литовській Клайпеді морпорт готовий до відвантаження українського зерна на експорт. Україні з експортом зернових через свої порти також допоможе Латвія.