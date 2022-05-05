Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував створити на кордоні з Польщею зелені коридори для експорту зерна.
Про це йшлося під час зустрічі керівника українського уряду з його польським колегою Матеушем Моравецьким.
Так, сторони обговорили можливості збільшення експорту з України.
“Блокування Росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Запропонував створити зелені коридори на нашому спільному кордоні для експорту зерна”, – зазначив Шмигаль.
Нагадаємо,через розвʼязану Росією війну сьогодні перекрито всі українські порти, заблоковано для експорту нашої харчової продукції та металургії морський шлях.
У литовській Клайпеді морпорт готовий до відвантаження українського зерна на експорт. Україні з експортом зернових через свої порти також допоможе Латвія.