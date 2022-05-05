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Шмигаль запропонував створити на кордоні з Польщею зелені коридори для експорту зерна

Очільники українського та польського урядів обговорили можливості збільшення експорту з України.

Шмигаль запропонував створити на кордоні з Польщею зелені коридори для експорту зерна
Фото: business-in-ukraine.online

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував створити на кордоні з Польщею зелені коридори для експорту зерна.

Про це йшлося під час зустрічі керівника українського уряду з його польським колегою Матеушем Моравецьким.

Так, сторони обговорили можливості збільшення експорту з України. 

“Блокування Росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Запропонував створити зелені коридори на нашому спільному кордоні для експорту зерна”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо,через розвʼязану Росією війну сьогодні перекрито всі українські порти, заблоковано для експорту нашої харчової продукції та металургії морський шлях.

У литовській Клайпеді морпорт готовий до відвантаження українського зерна на експорт. Україні з експортом зернових через свої порти також допоможе Латвія.

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