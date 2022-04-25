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Латвія допоможе Україні з експортом зернових через свої порти

Міністр аграрної політики та продовольства Сольський 22-24 квітня здійснив робочий візит до Латвії.

Латвія допоможе Україні з експортом зернових через свої порти
Фото: minagro.gov.ua

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський 22-24 квітня здійснив робочий візит до Латвії.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Сольський зустрівся з міністром сільського господарства Латвії Каспарсом Герхардсом, а також відвідав Ризький, Вентспілський вільні порти і спеціальну економічну зону міста Лієпая.

Міністр ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії та обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

Під час візиту Сольський також зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування Латвії, представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що країна може допомогти Україні з експортом зернових через свої порти. Він також заявив про повну підтримку президентами країн Балтії та Польщі надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і ухвалення цього рішення за прискореною процедурою.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують перешкоджати експорту продовольства з українських портів. Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (ООН) Девід Бізлі заявив, що блокування південних портів України в Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності.

Наприкінці березня також повідомлялося, що Україна веде переговори про відправлення агроекспорту через румунський морський порт Констанца. Також обговорюється збільшення обсягів транзитних перевезень вантажним транспортом.

За результатами 2019-2020 маркетингового року Україна за обсягом експорту зернових культур стала другим експортером у світі після США.

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