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В Європейській комісії готуються запровадити нафтове ембарго проти Росії

Деталі санкцій ще не узгождені.

Виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив в інтерв'ю The Times, що Брюссель незабаром представить шостий пакет санкцій проти президента Путіна. Він включатиме «деяку форму» нафтового ембарго, щоб позбавити Москву прибутку від продажу цього виду пального. 

«Ми працюємо над шостим пакетом санкцій, і одне із питань, які ми розглядаємо, є певна форма нафтового ембарго. – сказав Домбровскіс. – Коли ми вводимо санкції, ми повинні робити це таким чином, щоб максимізувати тиск на Росію і мінімізувати шкоду для себе».

Він додав, що деталі санкцій ще не узгоджені, але можуть включати поступову відмову від російської нафти або введення тарифів на експорт, що перевищує певну цінову межу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та ЄС обговорюють варіанти скорочення нафтових доходів Росії. Одне з побоювань США полягає в тому, що заборона імпорту нафти в ЄС може призвести до різкого зростання цін на сировину і принести Кремлю ще більше доходів.

Тим часом російська влада вводить обмеження на публікацію даних про різні сфери своєї економіки, щоб приховати від світу те, який вплив мають введені проти неї санкції.

Також раніше повідомлялося, що у Британії можуть відкрити вугільну шахту вперше за 30 років через санкції проти РФ.

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