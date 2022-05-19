714 тонн авіабомб у тротиловому еквіваленті скинули росіяни на Азовсталь за останній місяць, - Андрющенко

"Без врахування Градів, Смерчів, Точок У, снарядів артилерії та ракет з човнів у морі".

Упродовж останнього місяця російські загарбники кинули на Азовсталь 714 тонн авіабомб в тротиловому еквіваленті.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Без врахування Градів, Смерчів, Точок У, снарядів артилерії та ракет із човнів у морі. 714 тонн пекла та ненависті до України", - зазначив Андрющенко.

Він навів слова міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, який зауважив, що це "найбільший геноцид у Європі з часів Другої світової".

Нагадаємо, напередодні міський голова Маріуполя попередив про загрозу знищення Азовського моря через бомбардування Азовсталі.

Стало відомо, що окупанти хочуть знести завод, а на його місці облаштувати паркову зону.