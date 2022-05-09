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Канада надасть Україні нову військову допомогу на $50 млн: стрілецьку зброю і боєприпаси до гаубиць

Канадійці також фінансуватимуть розмінування. 

Канада надасть Україні нову військову допомогу на $50 млн: стрілецьку зброю і боєприпаси до гаубиць
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про підготовку нової військової і гуманітарної допомоги Україні. 

Вона включатиме як фінансування, так і доставку необхідного обладнання і озброєння, пише Reuters. Перелік того, що отримає Україна, оприлюднили на урядовому сайті Канади

Пакет допомоги на $50 млн включає:

  • 18 камер дронів, включно з сервісною підтримкою і ремонтом;
  • супутникові знімки високого розширення на $15 млн;
  • до $1 млн на стрілецьку зброю та боєприпаси до неї;
  • додаткові боєприпаси до гаубиць М777.

"Сьогодні я оголошую більше військової допомоги, дронів, супутникових знімків, стрілецької зброї, амуніції та іншої підтримки, включно з фінансуванням операцій із розмінування", – повідомив Трюдо на брифінгу під час учорашнього візиту до Києва.

Фото: EPA/UPG

Також Канада виділить кошти на розмінування, підтримку правозахисних організацій, гуманітарну допомогу та інші соціальні ініціативи. 

З лютого 2022 року Канада надала Україні гуманітарної допомоги на $245 млн, а військової – на більш ніж 131 млн. У бюджеті на 2022 рік закладена додаткова військова допомога українцям у розмірі $500 млн та кредит в розмірі $1 млрд через керований Міжнародним валютним фондом рахунок України. 

Після зустрічі міністрів оборони 40 країн на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині в квітні, очільниця оборонного відомства Канади Аніта Ананд оголосила, що українці отримають невизначену кількість 155-міліметрових гаубиць M777, а також тисячі одиниць протитанкового гранатомета Carl Gustav, ручні гранати та ракетні установки.

М777 – польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Її далекобійність становить 24-30 км. Її виготовляють з 2005 року, перебуває на озброєнні США, Великобританії, Канади, Австралії та України. 

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