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Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу

Інформації про постраждалих немає.

Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу
Валентин Резніченко
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Уранці 25 травня ворог завдав трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, є серйозні руйнування. 

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На ранок ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу. Влучили в промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – йдеться в повідомленні. 

Резніченко додав, що у Криворізькому районі військові РФ знову обстріляли з "ураганів" Широківську та Апостолівську громади. Унаслідок обстрілів Апостолове частково лишилося без світла. Люди не постраждали. 

Нагадаємо, 3 травня у Криворізькому районі росіяни обстріляли населений пункт. Постраждалих чи загиблих немає. 

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