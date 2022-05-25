Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу

Інформації про постраждалих немає.

Уранці 25 травня ворог завдав трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, є серйозні руйнування.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На ранок ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу. Влучили в промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – йдеться в повідомленні.

Резніченко додав, що у Криворізькому районі військові РФ знову обстріляли з "ураганів" Широківську та Апостолівську громади. Унаслідок обстрілів Апостолове частково лишилося без світла. Люди не постраждали.

Нагадаємо, 3 травня у Криворізькому районі росіяни обстріляли населений пункт. Постраждалих чи загиблих немає.