Нацгвардієць знищив другий російський літак за місяць

Вчора, 23 травня, під час виконання бойових завдань, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України збив російський штурмовик.
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.
Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів “СУ-25”, т. зв. “Грач”.
Це був вже другий збитий цим строковиком літак росіян за місяць.
В Нацгвардії зазначили, що своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників.
Нагадаємо, у неділю, 22 травня, в Луганській області українські військовослужбовці збили штурмовик російських окупантів Су-25.