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Україна буде боротись й поверне всі свої території, – Зеленський

Стадія перемовин можлива, коли РФ покаже бажання перейти від кривавої війни до дипломатії.

Україна буде боротись й поверне всі свої території, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Україна не збирається йти на територіальні поступки. Вона боротиметься і поверне всі свої тимчасово окуповані території.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час Української сніданковох дискусії в Давосі у форматі відеовиступу. 

"Коли Україна говорить, що буде боротися й поверне всі свої території – це означає тільки одне: що вона буде боротися й поверне всі свої території. Це нічого іншого не значить. Це і є і про незалежність, і про суверенітет. Ця стадія кривавої війни може перейти в дипломатичний формат перемовин у тому чи іншому вигляді за участю президентів РФ і України, двох, або плюс наших стратегічних партнерів", – повідомив він.

Ця стадія, за словами Зеленського, можлива, коли Росія покаже можливість і бажання перейти від кривавої війни до дипломатії.

"Це можливо, якщо вона продемонструє хоч щось, відведення військ до позицій 24 числа", – наголосив він.

Станом на зараз президент України не бачить зацікавленості Росії в перемовинах. 

"Не бачу дуже предметних речей. Спочатку було відчуття, що можна почати говорити. Поки що я цього не бачу", – додав він. 

Зеленський під час сьогоднішнього виступу та відповідей на питання також сказав, що війна неодмінно закінчиться дипломатією й миром. Питання лишається в тому, з яким президентом Росії буде вести розмову Україна. 

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