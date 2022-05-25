Повністю замінити експорт українського зерна сухопутними шляхами не вдасться, – Міноборони Великої Британії

Уряд України разом із західними партнерами шукають можливості розробити сухопутні логістичні шляхи для налагодження експорту зерна з України, але це не допоможе реалізувати експорт усіх українських зернових.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У відомстві нагадують, що з початку повномасштабної війни РФ заблокувала більшість морських портів України. Окрім того, заблоковане все зерно з Півдня країни.

Запропоновані механізми сухопутного експорту не замінять нестачу транспортних потужностей. В елеваторах на підконтрольних Україні територіях лишається ще доволі багато зерна і експортувати його немає можливості.

Відтак, світові ціни на основні харчові продукти зростатимуть і надалі. Дефіцит, який РФ викликала штучно за допомогою військової блокади не тільки українських портів, але і всієї акваторії Чорного моря, буде загострювати ситуацію. Комерційні судна інших країн так само не мають змоги наблизитись до українського узбережжя.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що Україна разом з партнерами налагодила два альтернативних наземних маршрути для доставки продовольчого експорту та порятунку Африки та інших регіонів від голоду.

Нагадаємо, Єврокомісія створить транспортні "лінії солідарності" з Україною, щоб полегшити експорт продовольства в умовах блокування Росією шести морських портів. Через порти, які зараз або закриті, або заблоковані, проходило понад 90% загального товарообігу.