Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко
Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко
Медведчук топить Порошенка: заарештований лідер ОПЗЖ дав свідчення проти п’ятого президента
Медведчук топить Порошенка: заарештований лідер ОПЗЖ дав свідчення проти п’ятого президента
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія має заплатити: скільки та які російські активи в Україні будуть покривати відбудову
Росія має заплатити: скільки та які російські активи в Україні будуть покривати відбудову
Війна. Гра у хованки
Війна. Гра у хованки
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Зеленський назвав вимогу до переговорів з Путіним
Зеленський назвав вимогу до переговорів з Путіним
МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням
МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням
Мелітополь охопила справжня партизанська війна, – BBC Україна
Мелітополь охопила справжня партизанська війна, – BBC Україна
ГоловнаЕкономікаБізнес

Чеська компанія допомагає експортувати українське зерно, - ЗМІ

Партію зерна з України привезли у німецький порт.

Чеська компанія допомагає експортувати українське зерно, - ЗМІ
Фото: AgroPortal.ua

Дочірня компанія "Чеських залізниць" ČD Cargo доставила перший вантаж українського зерна до німецького порту Браке (земля Нижня Саксонія), який далі вирушить до Єгипту.

Про це повідомило видання Delo.ua з посиланням на Zdopravy.cz.

Перший поїзд перевіз близько 1,8 тис. тонн кукурудзи, яка була завантажена у вагони з європейською шириною колії на перевалочній станції Добра біля словацько-українського кордону.

Зараз представники чеської держкомпанії ведуть переговори щодо різноманітних альтернативних маршрутів доставки зерна. Розглядаються маршрути через польські та німецькі порти, так само як і через порти Адріатичного моря.

Раніше повідомлялось, що німецька компанія Deutsche Bahn почала перевезення залізницею для підтримки експорту зерна з України. 

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом. Тому США закликають припинити блокаду Росією українських портів. А генсек ООН Антоніу Гутерріш веде перемовини з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українського зерна та запобігти глобальному дефіциту продовольства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також