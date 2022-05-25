Чеська компанія допомагає експортувати українське зерно, - ЗМІ

Партію зерна з України привезли у німецький порт.

Дочірня компанія "Чеських залізниць" ČD Cargo доставила перший вантаж українського зерна до німецького порту Браке (земля Нижня Саксонія), який далі вирушить до Єгипту.

Про це повідомило видання Delo.ua з посиланням на Zdopravy.cz.

Перший поїзд перевіз близько 1,8 тис. тонн кукурудзи, яка була завантажена у вагони з європейською шириною колії на перевалочній станції Добра біля словацько-українського кордону.

Зараз представники чеської держкомпанії ведуть переговори щодо різноманітних альтернативних маршрутів доставки зерна. Розглядаються маршрути через польські та німецькі порти, так само як і через порти Адріатичного моря.

Раніше повідомлялось, що німецька компанія Deutsche Bahn почала перевезення залізницею для підтримки експорту зерна з України.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом. Тому США закликають припинити блокаду Росією українських портів. А генсек ООН Антоніу Гутерріш веде перемовини з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українського зерна та запобігти глобальному дефіциту продовольства.