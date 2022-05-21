Щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками - близько $100 млн, - НБУ

Крім того Нацбанк удвічі знизив ліміт на зняття валюти в банкоматах за кордоном з гривневих карток - до 50 тис. грн.

Щоденний обсяг операцій за кордоном за гривневими картками, емітованими в Україні, становить близько $100 млн, створюючи значний тиск на резерви країни.

Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексій Лупін, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас по картах кожен день $100 млн відтік", - зазначив він.

НБУ з 21 травня 2022 року зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.

"Таким чином НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для людей, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, що залишаються в Україні", - пояснив мету цього рішення регулятор.

Крім того Нацбанк удвічі знизив ліміт на зняття валюти в банкоматах за кордоном з гривневих карток - до 50 тис. грн.

"Також це мінімізує "картковий туризм". За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном - це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати", - наголосив НБУ.

Нагадаємо, з21 травня Національний банк України скасовує обмеження на курс продажу валюти. Раніше курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.