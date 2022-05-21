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Moody's знизило кредитний рейтинг України до найнижчого рівня

Затяжна війна збільшує ризики, пов’язані з борговою стійкістю країни.

Moody's знизило кредитний рейтинг України до найнижчого рівня
Фото: i-g-t.org

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитний рейтинг України до третього рівня – найнижчого.

Про це пише bloomberg.com.

Війна, яка триває довше, аніж очікувалося, збільшує ризики, пов’язані з борговою стійкістю країни.

Агентство знизило рейтинг України на одну сходинку до Caa3, оцінюючи тепер її на одному рівні з такими неплатниками, як Еквадор і Беліз.

“Попри те, що Україна отримує вигоду від великих зобов'язань міжнародної фінансової підтримки, що допомагає пом'якшити негайні ризики ліквідності, пов'язане з цим значне зростання державного боргу, ймовірно, виявиться нестійким у середньостроковій перспективі”, – йдеться у заяві агентства.

За даними Moody's, затяжна війна збільшує ймовірність реструктуризації боргу та збитків для приватних кредиторів. 

Зазначимо, компанія змінила прогноз по країні на негативний після завершення перевірки, яка розпочалася невдовзі після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Додамо, Fitch Ratings надає Україні рейтинг CCC, а S&P Ratings надає Україні оцінку B-.

Нагадаємо, у березні Moody's понизило довгострокові рейтинги Росії за борговими зобов'язаннями в іноземній та національній валюті відразу на шість ступенів – до "B3" з "Baa3".

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