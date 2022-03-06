Moody's знову знизило кредитний рейтинг РФ

Рейтингове агентство Moody's, що цього тижня понизило довгострокові рейтинги Росії за борговими зобов'язаннями в іноземній та національній валюті відразу на шість ступенів - до "B3" з "Baa3", продовжило погіршувати оцінку кредитоспроможності РФ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рейтинг знижено з В3 до Са, повідомило агентство в неділю, 6 березня. Це пов'язано з побоюваннями, що заходи капітального контролю, запроваджені Банком Росії, перешкоджають обслуговуванню суверенного боргу іноземними інвесторами.

Прогноз щодо рейтингу Росії - негативний.

Нагадаємо, що Путін доручив скласти список держав-ворогів Росії і виплачувати їм кредити в рублях.

Також 6 березня міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про припинення своєї діяльності в Росії.

А 5 березня роботу в країні-агресорі припинили Puma, Adobe, Payoneer та IBM.