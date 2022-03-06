Путін доручив скласти список держав-ворогів Росії і виплачувати їм кредити в рублях

Уряд Росії у дводенний термін має скласти список країн, що здійснюють щодо Росії "недружні дії". Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Кремля.

"Уряду Російської Федерації у дводенний термін визначити перелік іноземних держав, які здійснюють щодо Російської Федерації, російських юридичних осіб і фізичних осіб недружні дії", - зазначено в документі, який підписав президент Путін.

Там також ідеться, що кредиторам з країн, які здійснюють "недружні дії", російські компанії зможуть виплачувати борги не в євро чи доларах, а в російських рублях.

Нагадаємо, ще у квітні минулого року президент РФ Володимир Путін підписав указ “Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав”. Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії. У список ворогів тоді увійшли лише США та Чехія.

Це сталося після того, як 17 березня 2021-го Чехія оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства, які були ідентифіковані як офіцери російської розвідки. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії.