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​Кулеба закликав світ не купувати в Росії крадене українське зерно

Голова української дипломатії попросив не бути співучасниками російських злочинів.

​Кулеба закликав світ не купувати в Росії крадене українське зерно
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Світова спільнота має зберігати пильність і відмовлятися від будь-яких пропозицій Росії купити крадене в України зерно.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Російські злодії крадуть українське зерно, завантажують його на кораблі, проходять через Босфор і намагаються продати за кордон. Я закликаю всі держави зберігати пильність і відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте співучасниками російських злочинів. Злодійство ще нікому не приносило удачі", – написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія може вивозити викрадене з України зерно через Середземне море до Сирії, а звідти контрабандою вантаж може постачатися до інших країн Близького Сходу.

У кінці квітня міністр аграрної політики Тарас Висоцький говорив про те, що Росія вкрала "кілька сотень тисяч тонн" зерна на тимчасово окупованих територіях України. За його даними, на окупованих територіях перебувало 1,5 млн тонн зерна. Він висловив побоювання, що більша частина цього зерна може бути вкрадена росіянами.

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