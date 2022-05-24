​Кулеба закликав світ не купувати в Росії крадене українське зерно

Світова спільнота має зберігати пильність і відмовлятися від будь-яких пропозицій Росії купити крадене в України зерно.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Російські злодії крадуть українське зерно, завантажують його на кораблі, проходять через Босфор і намагаються продати за кордон. Я закликаю всі держави зберігати пильність і відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене. Не ставайте співучасниками російських злочинів. Злодійство ще нікому не приносило удачі", – написав Дмитро Кулеба.

Russian thieves steal Ukrainian grain, load it onto ships, pass through Bosporus, and try to sell it abroad. I call on all states to stay vigilant and refuse any such proposals. Don’t buy the stolen. Don’t become accomplices to Russian crimes. Theft has never brought anyone luck. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія може вивозити викрадене з України зерно через Середземне море до Сирії, а звідти контрабандою вантаж може постачатися до інших країн Близького Сходу.

У кінці квітня міністр аграрної політики Тарас Висоцький говорив про те, що Росія вкрала "кілька сотень тисяч тонн" зерна на тимчасово окупованих територіях України. За його даними, на окупованих територіях перебувало 1,5 млн тонн зерна. Він висловив побоювання, що більша частина цього зерна може бути вкрадена росіянами.