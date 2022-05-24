Бюро економічної безпеки обмінюватиметься інформацією з відповідними органами Литви та Латвії

Директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник, директор Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки Антоні Мікулскіс, Голова Державної податкової інспекції при Міністерстві фінансів Литовської Республіки Едіта Янушієне та Генеральний директор Служби державних доходів Латвійської Республіки Єва Яунземе підписали меморандуми про стратегічне партнерство та взаємодію у сфері економічної безпеки.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Зустріч відбулася 23 травня 2022 року у Вільнюсі. Учасники тристоронньої зустрічі обговорювали питання співпраці щодо протидії економічним злочинам у податковій та митній сферах, протидії фінансовому шахрайству, економічній кіберзлочинності, відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

У меморандумах представники України, Литви та Латвії передбачили участь, із дотриманням норм міжнародного та національного законодавства, у спільних розслідуваннях, спеціальних операціях, спрямованих на захист економічних інтересів кожної з держав. А також задекларували наміри про обмін інформацією, досвідом, надання консультацій, про взаємну всебічну підтримку під час опрацювання запитів.

У рамках поїздки до Вільнюсу, Мельник також відвідав Митний департамент при Міністерстві фінансів Литовської Республіки. На зустрічі з Генеральним директором Даріусом Жвіронасом обговорили потенційні напрями стратегічного партнерства.

З представниками Литви та Латвії досягнуто відповідні домовленості щодо організації спеціальної навчальної програми для аналітиків Бюро.

"БЕБ системно здійснює роботу на міжнародному рівні. Наразі ми ініціювали та очікуємо відповідей від компетентних органів щодо 44 проектів меморандумів про стратегічне партнерство та взаємодію. Нещодавно БЕБ та Служба розслідувань Міністерства фінансів Грузії підписали аналогічний документ. І от тепер – Литва і Латвія. Дякую колегам за зустріч та співпрацю" - зазначив Мельник.

Нагадаємо, у листопаді минулого року уряд оприлюднив розпорядження "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки", чим фактично запустив його в роботу.