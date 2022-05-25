ЄС має запропонувати Україні платформу відкритих, а не закритих дверей, – Мецола

Україна може бути країною-кандидатом на вступ до Євросоюзу. Це питання, яке в ЄС навіть не потрібно дискутувати, вважає президентка Європарламенту Роберта Мецола. На українській сніданковій дискусії в Давосі вона зазначила, що Європа має відкривати двері для будь-якої держави, яка розділяє головні європейські принципи та цінності.

"Будь-яка країна, яка розділяє головні принципи, цінності, і яка бореться за ці цінності, на яких Європа була збудована, чому Європі не відкрити двері для такої країни? Це просто питання політичної волі. Ми можемо обговорювати різні країни, але якщо ми не готові сьогодні, коли Україна, яка бореться, я чула частину дискусії, не просто за Європу, а за світ, і Україна бореться за суть того, у що ми віримо, тоді де ми залишаємось, якщо ми про це не будемо думати?" – наголосила вона.

Мецола підкреслила, що Україна веде війну і ЄС має бути певним, що платформа, яку він запропонує, – це відкрити двері, а не зачинити їх.

Нагадаємо, Україна очікує на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у цьому червні. Після цього вона повинна запустити процес необхідних для повноправного членства змін. Він може зайняти роки й десятиліття.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Україна не може миттєво вступити до Євросоюзу, без проходження всієї необхідної процедури. Він підкреслював, що "Україна в жодному разі не намагається перестрибнути через чиюсь голову й залишити тих, хто вже давно чекає, позаду. Надання Україні статусу кандидата на членство – це долучення України до Західних Балкан, які очікують".

Згідно з планом, ці та інші країни Західних Балкан мають стати членами ЄС до 2025 року.